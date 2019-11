Fiumicino – “E’ raccapricciante la situazione davanti all’ingresso dell’asilo nido comunale ‘Il Pagliaccetto’ di Torrimpietra, dove da oltre una settimana sono stati abbandonati, per terra, dei materassi”. A denunciarlo è il capogruppo della lista civica Crescere Insieme, Roberto Severini.

Che aggiunge: “Materiale che la scuola ha cambiato di recente ma che nessuno ha provveduto ancora a ritirare e smaltire. Il problema è la sicurezza e la salute dei piccoli. Infatti, proprio di fronte l’istituto c’è un cantiere con tratti di fogne a cielo aperto. E con le forti piogge di questi giorni quei materassi stagnanti potrebbero diventare la tana di topi e altri animali“.

“E’ curioso notare che se noi acquistiamo un televisore siamo obbligati a smaltirlo seguendo una determinata procedura. Quello in causa è una scuola comunale e l’Amministrazione, Assessorato all’Ambiente in primis, non smaltisce quei materassi in tempi celeri e senza smaltirli nella maniera corretta?”, si domanda Severini.

Che conclude: “E’ una situazione è inaccettabile, soprattutto in queste settimane dove in diversi istituti del territorio si parla di emergenza sanitaria ed emergenza topi. Topi che, potrebbero annidarsi in quei materassi a pochi metri di distanza dai giochi dove i bambini si divertono. L’Assessorato all’Ambiente intervenga subito”.

Accompagnare un bambino a scuola per un genitore, e vedere quei materassi, non è il massimo del decoro, per di più in un Comune dove vige l’ordinanza anti-degrado”.

(Il Faro online)