Torrino, con il Real Fabrica arriva una sconfitta immeritata

Roma – Il Torrino C5 perde una gara difficile sull’ostico campo del Real Fabrica di Roma: i padroni di casa si impongono 5-4.

Nonostante un’ottima prestazione il Torrino esce a mani vuote da Fabrica di Roma: la squadra del neo tecnico Salvatore Corsaletti non riesce ad invertire la tendenza delle ultime giornate. Dopo essere andata in vantaggio di due reti, il Real Fabrica di Roma rimonta i verdeblu e porta a casa i 3 punti. Una gara caratterizzata da un gioco fisico ben oltre il regolamento, con una direzione arbitrale che non poco ha influenzato e penalizzato il gioco tecnico della giovane squadra del Torrino.

Nella parte iniziale del primo tempo regna l’equilibrio: i padroni di casa arrivano alla conclusione con Stentella e Racanicchi, che trovano pronto Corsetti. Il Torrino sfiora il gol prima con Biraschi, fermato da Forti in uscita, e poi con Odorisio, che stampa un destro potentissimo sul palo. Poco dopo, la squadra di Corsaletti passa in vantaggio con Odorisio, che fulmina Forti al termine di unasplendida triangolazione con Biraschi. Passa un minuto e il Torrino raddoppia con Biraschi, che supera l’estremo difensore di casa con un bel destro incrociato. Subito dopo però i padroni di casa accorciano le distanze con Racanicchi, bravo ad insaccare con il destro la rete dell’1-2. Il Torrino poi ha anche la possibilità di tornare sul doppio vantaggio, ma prima Biraschi, poi Mazzotti dal dischetto del tiro libero si fanno ipnotizzare da Forti, che tiene in partita i suoi. Il Real Fabrica inizia a trovare le misure, e nel finale di tempo Stentella realizza il gol del pareggio. Fiorito manca l’appuntamento al gol per questione di centimetri, e sul ribaltamento di fronte, a 20 secondi dalla fine della prima frazione, i padroni di casa passano in vantaggio per la prima volta nel match con Forti, che realizza un gol viziato da fallo in ripartenza.

Nel secondo tempo la partita diventa più fisica che altro: ci rimette Corsetti, il portiere del Torrino, che è costretto momentaneamente a lasciare il campo per infortunio. Nel momento di maggiore difficoltà, i ragazzi di Corsaletti trovano il gol del pareggio con Mazzotti, che chiude il triangolo con Baldanza, portiere di movimento, e insacca il gol del 3-3. Corsetti, stoico, rientra tra i pali dolorante per non lasciare i suoi senza portiere, e diventa protagonista con almeno due parate di livello. Negli ultimi 6 minuti di gioco la partita si accende: prima il Real Fabrica trova il gol del nuovo vantaggio con Racanicchi, che mette a segno la doppietta personale. Passa neanche un minuto e il Torrino torna subito in parità con il capitano Massimo Preto, abile a trova la via della rete sugli sviluppi di un calcio d’angolo. A poco meno di tre minuti dalla fine, Martinozzi con un destro da fuori area beffa Corsetti per il 5-4 finale.

Il Real Fabrica vince una partita caratterizzata da un gioco fisico quasi mai sanzionato dagli arbitri, in un ambiente difficile e con dinamiche esterne che poco hanno a che fare con il bel gioco, la tecnica del Futsal e i gesti agonistici dei singoli. Sabato prossimo la squadra di Corsaletti ospiterà al TSC l’Atletico 2000.

Serie C1 – Girone A – 8° Giornata

Real Fabrica di Roma – Torrino C5 5-4 (p.t. 3-2)

Real Fabrica di Roma: Forti S., Pagani, Tranquilli S., Stefanelli, Bartolucci, Martinozzi, Racanicchi, Nori, Forti A., Crocco, Stentella, Tranquilli R. All. Lucchetti.

Torrino C5: Corsetti, Preto, Fortini, Baldanza, Odorisio, Mazzotti, Legnante, Fiorito, Cucunato, Maiali, Antonacci, Biraschi. All. Corsaletti.

Marcatori: nel p.t. 06’:15’’Odorisio (T), 10’:16’’ Biraschi (T), 11’:09’’ Racanicchi (R), 16’:46’’ Stentella (R), 19’:41’’Forti A. (R); nel s.t. 03’:07’’ Mazzotti (T), 16’:24 Racanicchi’’ (R), 16’:38’’Preto (T), 18’:32’’ Martinozzi (R).

Arbitri: Federico Scacco (Roma 2), Gianluca Ferrante (Aprilia)

Ufficio stampa Torrino C5