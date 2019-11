A Tarquinia arriva “Alberi per il Futuro”

Tarquinia – “In occasione dell’iniziativa nazionale di forestazione urbana ‘Alberi per il Futuro’, il gruppo locale del Movimento 5 Stelle di Tarquinia – si legge in una nota diffusa dallo stesso – organizza per la giornata di domenica 17 novembre 2019, dalle ore 9.30 al Piazzale Europa, un gazebo informativo sull’importanza degli alberi e delle aree verdi urbane che rappresentano una risorsa fondamentale per la sostenibilità e la qualità della vita in città. Oltre alle note funzioni estetiche e ricreative, esse contribuiscono a mitigare l’inquinamento delle varie matrici ambientali (aria, acqua, suolo), migliorano il microclima delle città e mantengono la biodiversità”.

“Ci sarà poi un evento nell’evento: dalle ore 11.00 verranno piantati alcuni alberi lungo le mura medievali a corredo del verde urbano presso la Torre di Dante. Inoltre, presso il nostro gazebo saranno disponibili varietà di alberi, che verranno distribuiti ai cittadini per favorirne la piantumazione. L’evento, promosso dal gruppo degli attivisti del M5s di Tarquinia, segue quanto già organizzato nel 2017 con la piantumazione del bosco urbano in località Scorticagatti (zona artigianale), ove furono messe a dimora da tanti cittadini e attivisti più di 130 alberi autoctoni, come lecci, sughere, cipressi e alberi da frutto, tuttora curato da un gruppo di volontari capitanati dall’infaticabile Luciano Carburi, che ringraziamo per l’importante lavoro di manutenzione che svolgono durante tutto l’anno”.

“Vi aspettiamo quindi – concludono – domenica mattina 17 novembre al piazzale Europa per dare assieme un piccolo contributo alla qualità della nostra aria e della nostra città“.

