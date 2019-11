Basket Serapo 85′: arriva la terza sconfitta consecutiva

Gaeta – Arriva la terza sconfitta consecutiva per il Basket Serapo nel campionato di Serie C Silver; a festeggiare questa volta è la Scuba Frosinone che si aggiudica il match del Palamarina, con il punteggio di 72-75.

Gara vissuta su un sostanziale equilibrio, dove la differenza l’ha fatta il cinismo della squadra ciociara nel trovare al momento giusto i punti deboli della difesa biancoverde. Compagine gaetana che ha comunque disputato un bel match, dove il rammarico più grande resta il problema al tiro, le percentuali, infatti, latitano e questo inficia sulla pallacanestro fatta vedere dai ragazzi di coach Cianciaruso.

Nel prossimo incontro, valido come recupero della seconda giornata di campionato, il Basket Serapo andrà a far visita alla Nova Bk Ciampino, in programma Domenica prossima.

Basket Serapo – Scuba Frosinone 72-75 (24-18;38-36;57-54)

Basket Serapo: Di Dia 2, Richotti 12, Di Ciaccio n.e., Scampone 10, Giannetti n.e., Norbedo 20, Valente F. 7, Antetomaso J. n.e., Antetomaso M. 13, Valente L. 8. Coach: Cianciaruso, Ass: Parrotta.

Scuba Frosinone: Bondatti, Grazzini 5, Efficace 3, Stazi, Rocchi 5, Briglianti 26, Fassiotti 5, Bosco de Giacco n.e., Ceccarelli 10, Cara 21. Coach: Calcabrina, Ass: Gattabuia.

(Il Faro on line)