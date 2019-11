Crolla un pino al Verano: danni ad alcune tombe

Roma – Crolla un pino al cimitero del Verano: distrutte alcune tombe. Solo per un caso non si è registrata una tragedia: il crollo è avvenuto in orario di chiusura.

Brutta sorpresa stamattina per gli operatori cimiteriali dell’Ama che nel vialone centrale dell’ingresso monumentale, hanno scoperto la caduta di un grosso pino. L’albero è crollato di fianco abbattendosi su un gruppo di tombe di famiglia che sono rimaste danneggiate.

Il Verano è il cimitero monumentale di Roma disteso lungo la via Tiburtina e accoglie le spoglie di numerosi personaggi che sono appartenuti alla storia della città (leggi qui l’elenco e la loro dislocazione). Appena dieci giorni fa si è celebrata la giornata dedicata alla memoria dei defunti e per diversi giorni il cimitero è stato affollato di visitatori. Solo per un caso, dunque, il crollo dell’albero non ha fatto vittime.

Il Verano, dunque, non fa eccezione al grosso problema della manutenzione del verde in cui versa Roma, città nella quale ad ogni scroscione di pioggia e alla minima raffica di vento fa registrare caduta di rami e di alberi nei parchi e sulle sedi stradali.