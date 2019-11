Formia, numeri positivi anche per la decima Giornata ecologica

Formia – Il decimo appuntamento con le “Giornate Ecologiche” hanno fornito ancora una volta dati e riscontri positivi. Ieri mattina sono stati diversi i cittadini che nelle quattro ore a disposizione si sono recati nell’area del parcheggio Santeramo in Colle nel quartiere di Castellone per conferire materiale ingombrante e non solo.

Sono stati consegnati sacchetti per l’organico a 113 utenze: inoltre sono stati depositati 5 metri cubi di RAEE (piccoli e grandi elettrodomestici, telefoni cellulari, tablet, Tv, monitor e computer), 65 litri di olio esausti, 6 quintali di ferro, 15 metri cubi di materiale ingombrante e infine 5 metri cubi di legno.

Molto preziosa come di consueto si è rivelata l’assistenza degli operatori della Formia Rifiuti Zero e dei volontari del Ver sud Pontino Formia Protezione Civile che con il supporto dei volontari delle associazioni Fare Verde e Mamurra si sono messi a completa disposizione della cittadinanza fornendo informazioni utili sulla raccolta differenziata.

Dopo le iniziative di Largo Paone, Penitro, Vindicio, Gianola, San Pietro, Trivio (coinvolgendo le altre due frazioni collinari di Maranola e Castellonorato), Quadrivio, Mercato Nuovo (via Olivastro Spaventola), Molo Vespucci e ora Castellone, l’undicesimo e ultimo appuntamento del 2019 con le “Giornate Ecologiche” si terrà nella seconda settimana di dicembre a Largo Paone.

