Montalto – “Una delle vergogne più grandi di Montalto di Castro“, non usa mezze parole il consigliere comunale del M5stelle Francesco Corniglia.

“Sono passati sette anni e tutto è rimasto invariato, anzi è tutto peggiorato“. Il 12 novembre cade il settimo anniversario dalla tragica alluvione del fiume Fiora, anno 2012.

“Da allora a parte il solito perdere tempo dei politici di professione che è cambiato ? prendete una foto di sette anni fa e confrontatela con quello che si vede adesso, dove sono gli argini di terra ? dov’è l’idrovora ? dov’è il muro finale alto tre metri in cemento armato ? o le paratie mobili ? in che condizione stanno i sotto ponti a monte del Fiora ? e la draga ? e il collaudo dei bracci a mare ?….”

“E’ diritto dei cittadini sapere la verità e conoscere i nomi dei responsabili. Non è più possibile prenderci in giro così, il progetto esecutivo che fine ha fatto ? Ci fu detto che dovevamo firmare una lettera appello altrimenti il progetto sarebbe morto ed i fondi europei persi. E allora dove sono questi fondi ? Vogliamo mettere la Regione Lazio di fronte alle sue responsabilità una volta per tutte o aspettiamo la prossima alluvione ? (spero chiaramente mai).

Perché il Pd montaltese non scrolla i suoi rappresentanti regionali e li porta a fare una passeggiata nella secca alla foce del fiume che rende difficoltosa l’uscita delle barche se non con dispendiose opere di dragaggio che paga il Comune ? Siamo così masochisti da buttare i soldi dalla finestra ?”

Potremmo continuare ricordando il sopralluogo fatto dall’assessore al demanio Fedele il 2 novembre 2018 in cui dichiarò che i moli alla foce della Fiora sono gravemente danneggiati. Insomma è ora di mettere un punto a questa storia. Conclude Corniglia ” faccio mie le parole del Sindaco Caci pronunciate il 15 novembre 2015 ” “Ora spero vivamente che, accolte alcune nostre perplessità per il tratto finale, la Regione Lazio dia inizio alla realizzazione dell’argine sinistro del fiume Fiora: opera che Montalto attende da anni”, queste parole sono state dette quattro anni fa ! È ora che Montalto pretenda fatti e non parole.”