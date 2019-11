Terracina, scontro tra un camion e un’auto sull’Appia: muore una donna

Terracina – Poco prima delle 18 di oggi, martedì 12 novembre 2019, il personale operativo dei Vigili del Fuoco di Latina è intervenuto nel Comune di Terracina, al chilometro 108+900 della via Appia, a seguito di un incidente stradale.

Sul posto la squadra territoriale dei pompieri prendeva atto che un mezzo pesante ed una vettura erano entrate in collisione, per cause in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

L’intervento si è reso necessario per estrarre il corpo senza vita di una donna, di circa 80 anni, dalla vettura, oltre alla messa in sicurezza dei mezzi.

(Il Faro online)