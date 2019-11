Ardea – I consiglieri di opposizione, Alfredo Cugini (Arde@ Futura), Roberta Virgili (Misto), Alessandro Mari (PD), in merito agli ultimi fatti di cronaca che hanno raccontato il crollo di alcune parti del controsoffito nei locali della mensa dell’Istituto Comprensivo di via campo di carne a Tor San Lorenzo – Ardea, esprimono la loro preoccupazione per lo stato dell’edilizia scolastica.

Al contempo, gli stessi consiglieri chiedono al Sindaco di mettere in atto con urgenza tutte le azioni possibili idonee a garantire la sicurezza degli studenti e di tutte le persone che transitano nei plessi scolastici del territorio e di conseguenza, garantire la continuità del servizio pubblico scolastico.

“Ribadiamo la nostra ferma critica – dichiarano i consiglieri Cugini, Virgili, Mari – e vigilanza sull’operato della Giunta, sollecitando al contempo l’Amministrazione tutta ad adottare sul territorio una seria e pronta politica di prevenzione e tutela fin qui assenti”.

(Il Faro online)