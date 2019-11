Erosione costiera ad Anzio, De Angelis: “Lavori regionali dei pennelli fermi, da anni, al primo lotto dell’intervento”

Anzio – “Nei mesi scorsi avevo formalmente sollecitato la Regione Lazio a completare la realizzazione dei cosiddetti – pennelli -, a protezione della costa, delle spiagge e delle aree di pregio del nostro litorale. Si tratta di un’opera fondamentale, ferma da tempo al primo lotto dei lavori, attesa da tutti gli operatori e dalla popolazione”.

Lo ha affermato il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, in riferimento alla messa in sicurezza della costa anziate ed all’ultimo incontro di Villa Corsini Sarsina, convocato per affrontare le criticità rispetto all’adozione del Pua.

“Anche rispetto all’adozione del Pua, redatto in bozza, – prosegue il Sindaco De Angelis – siamo sempre in attesa, dalla Regione, dell’approvazione definitiva del piano degli arenili, strumento fondamentale che dovrebbe fornire nuove indicazioni alle quali, necessariamente, dovremo adeguarci. A breve, inoltre, partiranno i lavori, coordinati dal nostro Ufficio Tecnico, per la messa in sicurezza della falesia, in un tratto di costa ad Anzio Colonia”.