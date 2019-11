Roma – Oltre agli impegni nel mondo dello spettacolo, Francesco Totti prepara la sua nuova vita nel calcio come procuratore.

Lo scorso fine settimana l’ex capitano della Roma è volato a Londra insieme alla moglie Ilary Blasi e ad alcuni amici, come riportato dal settimanale “Chi”, per incontrare David Manasseh, procuratore inglese co-fondatore dell’agenzia Stellar Group, famosa per l’operazione Bale-Real Madrid.

L’agenzia di Totti, che avrà la base operativa a Roma, avrà infatti una collaborazione diretta con l’agenzia che ha tra i suoi fondatori anche Jonathan Barnett, nominato da Forbes l’agente sportivo più potente del mondo.

