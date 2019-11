Montalto, al polo culturale di San Sisto al via la rassegna “Culturalmente”

Montalto – Anche quest’anno l’amministrazione comunale ha organizzato le attività culturali di promozione alla lettura presso la biblioteca comunale di San Sisto.

Una serie di appuntamenti rivolti ai bambini e agli adulti, che iniziano giovedì 14 novembre con la “Giornata mondiale dei diritti per l’infanzia” e il laboratorio di collage “Il diritto di volare” a cura della libreria “Il Bianconiglio” e Valentina Marino.

Le attività sono suddivise in tre sezioni: “Culturalmente Kids” con laboratori tematici e letture ad alta voce e “Culturalmente Noir”, incontri con gli autori e presentazione di libri dalle atmosfere misteriose. Per “Culturalmente reading” torna invece la compagnia Teatro Studio di Grosseto con lo spettacolo “In nome della madre” in programma per sabato 14 dicembre.

“Continua l’impegno per la promozione della lettura – dichiara l’assessore alla cultura Silvia Nardi – presso il polo culturale di San Sisto. L’iniziativa, rivolta a tutti, è anche uno strumento per confrontarsi e offrire occasioni di incontro all’insegna della cultura“.

