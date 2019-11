Novità Fenty Beauty by Rihanna autunno-inverno 2019-2020

Ecco presento le novità autunno-inverno 2019-2020 proposte da Fenty Beauty by Rihanna (leggi qui) in tema make-up per la base viso, per gli occhi e per le labbra. Scopriamole insieme (leggi qui).

Le basi viso, il fondotinta ed il suo pennello

Il Pro Filt’r Hydrating Primer è una base leggera che idrata la pelle senza appesantirla, grazie all’ azione dell’olio di semi d’uva e del sodio ialuronato, noti per le loro proprietà idratanti. Si applicano 1 o 2 dosi partendo dal centro del viso e sfumando verso l’esterno.

Il Pro Filt’r Mattifying Primer è una base opacizzante perfetta per le pelli miste e grasse che tendono a lucidarsi.



Il Pro Filt’r Hydrating Longwear Foundation è un fondotinta idratante disponibile in 50 tonalità, dalla coprenza media e dall’ effetto naturale. E’ a lunga tenuta, è resistente all’ umidità e al sudore, ed uniforma l’incarnato senza ostruire i pori.



Il Kabuki-Buff Foundation Brush (34 euro) è un pennello da fondotinta adatto a qualsiasi tipo di formula, ed ha una forma larga a cupola realizzata con setole sintetiche morbide, per levigare e sfumare il prodotto.

Gli illuminanti viso e corpo

Il Liquid Diamond Bomb (26,90 euro) è un illuminante sotto forma di glitter liquido, che si può applicare sul viso e sul corpo, e che si asciuga velocemente lasciando un velo naturale di glitter 3D che mette in risalto l’incarnato.

Il Diamond Bomb II (31 euro) è una polvere di diamante iridescente color rosa pesca, perfetta per dar luce al viso e al corpo.

I Match Stix Shimmer Skinstick sono degli stick illuminanti magnetici e a lunga tenuta, disponibili nella versione Matte, perfetti per nascondere e correggere le imperfezioni, e nella versione Shimmer composta da 15 colori che illuminano il volto e catturano la luce.

La matita per sopracciglia

La Brow MVP Ultra Fine Brow Pencil & Styler è una matita per sopracciglia avente una punta retrattile ultrasottile su un’estremità, ed una spazzola piatta sull’ altra. E’ un prodotto a lunga tenuta, con una consistenza cremosa, e declinato in 14 colorazioni per permettere definire perfettamente le sopracciglia di ogni carnagione.

I kit occhi e labbra

Il Fly Baby (19,90 euro) è un kit occhi formato viaggio composto da un Flyliner e un Pro Filt’r Base Intensifying Eye, ovvero un primer da stendere sulla palpebra, ed un eyeliner liquido a lunga tenuta, dalla punta ultra flessibile che offre un flusso di inchiostro uniforme e senza interruzioni per un’applicazione duratura e facile.

Il Glossy posse set è un set in edizione limitata, composto da 5 mini Gloss Bomb per le labbra. I gloss presenti sono Fu$$y che il prodotto best-seller ed è color carne, Pretty Please che è un fucsia luccicante, Hot Chocolit che è un marrone scintillante, Coriandoli arricchito da un finish iridescente e luccicante, e Sfacciato che è un rosso-arancio brillante.

