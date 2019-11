Roma – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà domani al Quirinale la Nazionale Italiana di Nuoto Paralimpico, vincitrice del medagliere al Mondiale di Londra.

Il Capo dello Stato ha invitato gli Azzurri e l’intera Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, guidata dal presidente Roberto Valori, per celebrare la storica impresa compiuta due mesi fa al London Aquatics Centre: con 50 medaglie – 20 ori, 18 argenti e 12 bronzi – l’Italia ha chiuso al primo posto il Campionato del Mondo davanti a Paesi dalla forte tradizione come Gran Bretagna, Russia, Ucraina, Stati Uniti e Cina.

Oltre alla Nazionale FINP saranno presenti tutti gli azzurrini medagliati agli European Para Youth Games di Lahti, in Finlandia.

Alla cerimonia parteciperanno il segretario generale Franco Riccobello, il coordinatore tecnico nazionale Riccardo Vernole, lo staff federale e tecnico della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico e i 22 Azzurri protagonisti ai Mondiali di Londra. “L’invito del Presidente Mattarella ci onora e ci riempie di orgoglio – dichiara il presidente Roberto Valori – lo storico risultato ottenuto al Campionato del Mondo di Londra è un traguardo eccezionale per la nostra Federazione. Con il segretario Franco Riccobello, il Consiglio Federale e il fondamentale apporto delle nostre Società, in questi nove anni la Finp ha lavorato duramente e con grande passione per la crescita del movimento, che oggi conta circa 900 atleti”.

La diretta comincerà alle ore 10.00 e sarà trasmessa da Rai Sport HD (canale 57 del digitale e 227 di Sky). Al commento come sempre il giornalista Tommaso Mecarozzi affiancato dal tecnico nazionale Federica Fornasiero.

Gli Azzurri al Mondiale di Londra

Simone Barlaam, Federico Bicelli, Francesco Bocciardo, Vincenzo Boni, Simone Ciulli, Antonio Fantin, Riccardo Menciotti, Efrem Morelli, Federico Morlacchi, Stefano Raimondi, Fabrizio Sottile, Salvatore Urso – e 10 ragazze, vale a dire Alessia Berra, Monica Boggioni, Giulia Ghiretti, Carlotta Gilli, Xenia Francesca Palazzo, Angela Procida, Alessia Scortechini, Arianna Talamona, Giulia Terzi e Arjola Trimi.

La squadra campione del mondo

Simone BARLAAM (S9) Polha Varese

5 ORI (100 stile libero; 100 dorso; 100 delfino; 50 stile libero; staff. 4×100 stile 34 pt.)

1 ARGENTO (staff. 4x 100 mista 34 pt.)

Federico BICELLI (S7) Polisportiva Bresciana no Frontiere

1 ARGENTO (staff. 4×100 mista pt. 34)

Francesco BOCCIARDO (S5-SB4) FF.OO/Nuotatori Genovesi

2 ORI (200 stile libero; 100 stile libero)

2 ARGENTI (50 stile libero; staff. 4×50 stile libero pt. 20 )

1 BRONZO (100 rana)

Monica BOGGIONI (S5) Pavia Nuoto

2 BRONZI (200 stile libero; 50 dorso)

Simone CIULLI (S9) Circolo Canottieri Aniene

1 BRONZO (50 stile libero)

Antonio FANTIN (S6) FF.OO/Aspea Padova

2 ORI (400 stile libero; staff. 4×100 stile lib. 34 pt)

3 ARGENTI (100 stile libero; staff. 4×50 mista pt. 20; staff. 4×50 stile libero pt. 20; 50 stile libero)

Giulia GHIRETTI (S5 – SB4 – SM5) FF.OO/Ego nuoto

1 ARGENTO (100 rana)

1 BRONZO (200 misti)

Carlotta GILLI (S13 – SM13) FF.OO/R.N. Torino

4 ORI (100 dorso; 100 stile; 200 misti; 50 stile)

1 ARGENTO (100 delfino)

1 BRONZO (400 stile libero)

Riccardo MENCIOTTI (S10) Circolo Canottieri Aniene

1 BRONZO (100 dorso)

Efrem MORELLI (S4-SB3) FF.OO/SeaSub Modena

1 ORO (50 rana)

1 ARGENTO (staff. 4×50 mista pt. 20)

Federico MORLACCHI (S9 – SM9) Polha Varese

2 ORI (100 delfino; staff. 4×100 stile libero 34 pt.)

2 ARGENTI (staff. 4x 100 mista 34 pt; 200 misti)

Xenia Francesca PALAZZO (S8) Verona Swimming Team

1 ARGENTO (400 stile libero)

Angela PROCIDA (S2) Nuotatori Campani

1 ARGENTO (50 dorso)

1 BRONZO (100 dorso)

Stefano RAIMONDI (S10 – SB9 – SM10) Verona Swimming Team

3 ORI (50 stile; 100 rana; staff. 4×100 stile 34 pt )

5 ARGENTI (100 delfino; 200 misti; 100 stile libero; 100 dorso; staff. 4x 100 mista 34 pt)

Alessia SCORTECHINI (S10) Circolo Canottieri Aniene

1 ARGENTO (100 delfino)

Arianna TALAMONA (S5 – SM5) Polha Varese

2 ORI ( 50 delfino – 200 misti)

3 ARGENTI (100 stile libero; 200 stile libero; staff. 4×50 stile libero mixed 20 pt)

Giulia TERZI (S7) Polha Varese

1 ARGENTO (staff. 4×50 mista pt. 20)

2 BRONZI (50 delfino; 100 stile)

Arjola TRIMI (S4 – SM4) Polha Varese

2 ORI (100 stile libero; 50 stile)

2 ARGENTI (staff. 4×50 stile libero mixed 20 pt; staff. 4×50 mista pt. 20)

2 BRONZI (150 misti; 50 dorso)

