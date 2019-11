Ostia, muore sul colpo pedone investito da un’auto

Ostia – Un incidente mortale si è verificato nella notte in via Tancredi Chiaraluce. Un pedone è morto sul colpo dopo essere stato investito da un’auto.

Il drammatico investimento è avvenuto a circa un centinaio di metri dal depuratore, intorno alle ore 23,40. Il pedone è stato investito da un’auto Nissan Micra che procedeva in direzione di via della Scafa ed è morto sul colpo.

Alla guida dell’auto c’era un uomo di 39 anni che si è fermato a prestare soccorso alla vittima. Sul posto sono intervenuti i gruppi Eur e Gpit della Polizia Locale ma purtroppo per la vittima non c’è stato nulla da fare. La persona deceduta non aveva documenti di identità con sè e si sta cercando di identificarla: Si tratta di un uomo di circa 50 anni d’età.

E’ da accertare la dinamica del sinistro sulla quale hanno svolto i rilievi scientifici gli agenti della Polizia locale che hanno chiuso per alcune ore il transito sulla strada.