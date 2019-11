Rugby Anzio Club, l’Under 18 alla quarta vittoria di fila

Anzio – Continua inarrestabile la marcia dell’Under 18 del Rugby Anzio Club, che scende in campo sotto l’egida Lega Latina.

Quarta vittoria in altrettante partite in campionato, stavolta a farne le spese è stato il Frascati Union travolto con un perentorio 46 a 0, dopo il 21 a 0 maturato nella prima frazione di gioco. Benissimo in touche e ovviamente nella fase difensiva, i ragazzi di Coach Mangili hanno saputo adattarsi strada facendo alla mischia avversaria riuscendo a siglare in tutto 7 mete. A segno sono andati Tosi (al termine di un’efficace uscita dal raggruppamento), Palmucci (in percussione ben servito da un offload di Castaldi), Mariani (coast to coast dalla propria zona difensiva), Suffer (su calcio a seguire raccolto nei 5 metri), Schiaffini (in percussione) e due volte Bianchi (in percussione e su cross kick) con tre trasformazioni di Pacchiarotti.

In classifica comanda il Colleferro, anch’esso con 4 vittorie ma avanti in virtù dei punti di bonus racimolati sinora, la Lega Latina segue al secondo posto e tra quindici giorni, dopo una settimana di stop, incontrerà il Kiwi Cisterna che questa settimana ha pareggiato contro i Lions Alto Lazio.

Le partite dell’Under 12

Nel fine settimana è scesa in campo anche la formazione Under 12, in un concentramento regionale nel quale ha incontrato formazioni di alto livello. Il bottino è di una vittoria contro il Latina, un pareggio con l’Aprilia e due sconfitte contro Fiumicino e Rugby Roma. Concentramento a Villa Pamphili anche per i più piccoli del vivaio anziate, l’Under 6, che ha incontrato Monterotondo, Primavera Roma e Frascati. Sabato invece l’Under 14, rappresentata dalla Nuova Rugby Roma, ha perso contro la Nea Ostia per 30 a 17.

Nel prossimo fine settimana ritorna in campo la prima squadra, attualmente prima in classifica del Girone G del campionato nazionale di Serie C1. La formazione di Coach Ghellini incontrerà il Montevirginio, che sinora ha perso tutte e tre le partite sinora disputate. L’incontro si disputerà domenica alle 14,30 al campo Marconi di viale Ardea, ad Anzio Colonia.

In campo nel weekend anche le rappresentative Under 8 e 10, impegnate domenica in un raggruppamento regionale.

(Il Faro on line)