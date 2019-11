Ardea, domus Danae presenta il 56° Festival di Nuova Consonanza

Ardea – Il concerto è organizzato in occasione del “56° Festival Nuova Consonanza”, con il contributo del “Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo” e la Regione Lazio in collaborazione con il Centro di cultura “domus Danae” e il Museo Manzù.

L’evento si terrà il prossimo 17 novembre dalle ore 18.00, presso il polo museale di Ardea dedicato all’artista Giacomo Manzù.

L’ingresso è libero a aperto a tutti.

Concertisti: Marcos Palombo, Simone Vecciarelli, Matteo Di Prospero del gruppo musicale “Arya Sax Trio”.

Per prenotazioni e dettagli sulla manifestazione contattare tramite mail il centrodiculturadomusdanae@ gmail.com

o a mezzo telefono, il Direttore Artistico, il M° Dario Volante al 3934291216.

(Il Faro online)