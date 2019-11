Ardea, Edelvais Ludovici aderisce a Fratelli d’Italia

Ardea – “L’adesione di Ludovici Edelvais a Fratelli d’Italia ad Ardea è un tassello importante per le nostre battaglie politiche in Provincia di Roma” – è il primo commento dell’On. Marco Silvestroni Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia.

“Un approdo naturale – il commento del consigliere Ludovici Edelvais che prosegue – ad Ardea c’è bisogno di concretezza e un approccio serio ai problemi, in questa avventura non sono ovviamente sola ma insieme a tanti amici che credono nel progetto”.

“Di lavoro ce n’è tanto – prosegue il Consigliere comunale – le questioni non mancano, insisteremo su tutte quelle che interessano da vicino i cittadini, sono una donna che proviene dal territorio, non da listini bloccati, sono in consiglio Comunale ad Ardea per rappresentare i cittadini. Ho aderito non solo per il programma ma anche per il metodo che caratterizza Fratelli d’Italia all’insegna dell’onesta e serietà di Giorgia Meloni, sono convinta che il consenso si conquista e gli spazi non si occupano. Aderisco a Fratelli d’Italia perché ne sposo in pieno gli ideali, e perché è un partito che crede e dà spazio ai giovani e alle donne“.

Il Presidente Provinciale Marco Silvestroni e deputato del Collegio che ricomprende anche la centralissima Ardea, commenta con entusiasmo l’ingresso del consigliere Comunale Edelvais Ludovici: “Importante e significativo il passaggio di Edelvais. E’ dimostrazione che la nostra crescita in Provincia di Roma è costante. Fratelli d’Italia in tutti i comuni della Provincia di Roma ha continuato a crescere quando era il tempo di Renzi, quando era il tempo di Grillo e continua a crescere quando alle poltrone ci si attacca il PD, Renzi e Di Maio. Perché per noi il tempo è sempre e solo quello di Giorgia Meloni”.

“Il nostro lavoro di serietà – conclude Silvestroni – e di coerenza alla lunga paga perché Fratelli d’Italia non fa scappatelle con il PD, né con i 5 Stelle. Abbiamo tante idee ma una sola parola”.

Lo dichiarano in comunicato stampa, l’On. Marco Silvestroni, Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia e il consigliere comunale Edelvais Ludovici (FdI).

(Il Faro online)