Ardea – Intorno alle 18.15 di questo pomeriggio, presso un negozio di prodotti per la casa e l’igiene personale, in Largo nuova California angolo via del parco, a Tor San Lorenzo, località di Ardea, è stata portata a termine una rapina a mano armata da due persone che si sono presentate alle casse, minacciando i cassieri che impauriti hanno consegnato loro l’incasso presente al momento della rapina.

Persone presenti nel negozio, dicono che è stato trovato un coltello fuori dell’esercizio, probabilmente, abbandonato dai malviventi dopo l’atto criminale, per disfarsene.

L’arma bianca è stata recuperata da uno dei cassieri che, indossato un guanto, lo ha raccolto per consegnarlo alle forze dell’ordine che sono state avvertite e si attendono ora sul luogo della rapina per i rilevamenti del caso.

(Il Faro online)