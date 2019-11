Cinque hotel associati alla Federalberghi Fiumicino – Hilton Rome Airport, Hilton Garden Inn Rome Airport, Tiber, Best Western, Isola Sacra – hanno stipulato un accordo con il Parco di Ostia per un servizio di visita guidata agli scavi di Ostia Antica per i propri ospiti.

In ogni lobby è esposto un totem con le brochure esplicative e il personale delle reception è a disposizione per le prenotazioni.

Un pulmino è dedicato unicamente al tour che inizia giornalmente alle ore 13.00 e ha la durata di circa due ore. Gli ospiti sono accolti al Parco di Ostia da una guida professionista che in lingua inglese mostra le bellezze degli scavi, origine della nostra civiltà.

L’iniziativa è un’opportunità per promuovere il territorio e dare all’ospite un’alternativa culturale a pochi minuti dall’alloggio.

