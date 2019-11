Lazzeri: “Ottima partenza per lo Sportello Lavoro di Ladispoli”

Ladispoli – “Ad un mese e mezzo dall’apertura dello Sportello Lavoro non possiamo che essere soddisfatti per la risposta avuta dal territorio”.

Così Francesca Lazzeri, Assessore al Commercio, Attività Produttive, Servizi Informatici, Servizi Anagrafici e Comunicazione, commenta i dati raccolti dallo Sportello Lavoro, il servizio attivato in Comune in collaborazione con l’agenzia Umana.

“Da fine settembre ad oggi, ogni venerdì – prosegue l’Assessore – la psicologa del lavoro, la dott.sa Michela Miani ha incontrato un centinaio di persone che sono alla ricerca di una occupazione. Nel corso dei colloqui ha anche dato tutte quelle informazioni su come si scrive un curriculum, su come ci si presenta ad un colloquio, su come si cerca un lavoro anche in internet. L’importanza della presenza dello sportello sul nostro territorio è stata recepita anche dagli imprenditori.

“La scorsa settimana sono iniziati gli appuntamenti anche con gli imprenditori locali – conclude l’assessore Lazzeri – la dott.sa Maria Pisciotta, responsabile commerciale dell’agenzia Umana ha incontrato alcune aziende locali per presentare le molte opportunità anche in termini fiscali.”