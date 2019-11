A Montalto di Castro arriva le “Dog station”, i contenitori per la raccolta delle deiezioni canine

Montalto – Sono state installate sul territorio di Montalto di Castro e Pescia Romana le Dog station per le deiezioni canine. Il Comune ne ha collocate dieci in questo primo step, e sono previsti altri impianti nel corso del tempo.

I cestini per la raccolta delle deiezioni canine sono stati posizionati nelle varie zone della cittadina: Centro storico, Circonvallazione Vulci, Via Aurelia Tarquinia (nei pressi della struttura Regina Pacis), Via Adriatica, nell’area verde all’esterno del Teatro comunale Lea Padovani, in via Giulio Cesare (antistante i giardini di piazza Carlo Alberto dalla Chiesa), Parco della Rimembranza e zona Rompicollo. A Pescia Romana, invece, a Borgo Vecchio e a Borgo Nuovo.

Le Dog station saranno presto fornite anche dei sacchetti. “Questo nuovo strumento che abbiamo messo a disposizione dei cittadini – dichiara il vicesindaco e assessore all’ambiente e al decoro urbano Luca Benni – andrà ad ampliare il nuovo servizio della raccolta dei rifiuti al fine di completare il corretto conferimento degli stessi”.

“I contenitori per la raccolta delle deiezioni canine sono anche a difesa del decoro della nostra cittadina – aggiunge Luca Benni – e richiama l’intera cittadinanza a un maggiore senso civico. Serve la collaborazione di tutti – continua l’assessore – al fine di condividere insieme un territorio più pulito e accogliente. Colgo l’occasione per comunicare che stiamo prendendo provvedimenti contro quegli incivili che abbandonano al suolo i rifiuti o non svolgono il corretto conferimento degli stessi”.

(Il Faro online)