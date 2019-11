Ostia, a piazza Gasparri torna l’Albero della Legalità

Ostia – Toccante cerimonia oggi pomeriggio nel parco Willy Ferrero di piazza Gasparri dove è stato riposizionato l’Albero della Legalità. Tra i presenti anche il vice presidente della Camera dei Deputati, Fabio Rampelli.

L’evento simbolico è stato organizzato da Fratelli d’Italia, nelle persone di Cinzia Pellegrino, responsabile nazionale Tutela delle vittime, Andrea De Priamo, capogruppo in Campidoglio, Pietro Malara, coordinatore e capogruppo nel Municipio X, Mariacristina Masi, consigliere nel X Municipio, e del delegato alla Sicurezza Dario Cologgi. Era stato lo stesso partito, l’estate scorsa, a mettere a dimora la pianta in occasione dell’anniversario della morte di Paolo Borsellino”. “Dopo che dei vandali due settimane fa lo avevano vilmente abbattuto nel tentativo di ucciderlo – spiega in una nota il partito – abbiamo deciso di ripristinare quello spazio verde. Fortunatamente la pianta è sopravvissuta e già sta mostrando segni di ricrescita, con la comparsa di germogli verdi nella zona della radice. Avremmo voluto già effettuare nel passato venerdì la sistemazione della parte ancora sana della pianta e la piantumazione di un nuovo albero, ma il meteo avverso purtroppo ci ha costretto a rimandare il tutto“.

Fratelli d’Italia, ha ribadito nell’occasione che “respinge ogni intimidazione e si batterà sempre per portare i valori della legalitaà in tutti i territori dove fa politica“. Oltre al vice presidente della Camera dei Deputati, Fabio Rampelli, erano presenti anche il consigliere regionale Chiara Colosimo, tutto il direttivo FdI Municipio X e la presidente del X Municipio, Giuliana Di Pillo.