Tarquinia, aprono le iscrizioni per i figuranti al Presepe vivente

Tarquinia – “I figuranti sono il cuore della rappresentazione”. Lo afferma l’associazione Presepe vivente di Tarquinia, che comunica l’apertura delle iscrizioni per partecipare come comparse all’edizione 2019 della rievocazione, in programma il 26 e 29 dicembre e il 6 gennaio 2020.

“I figuranti hanno un ruolo fondamentale per il presepe. Senza di loro non esisterebbe – prosegue l’associazione – È possibile iscriversi fino all’8 dicembre direttamente sulla nostra pagina Facebook o chiamando al 3402602490, 3283396866 e 3296351828. Per l’iscrizione con il modulo cartaceo occorre aspettare ancora qualche giorno. Stiamo definendo i dettagli per la distribuzione e il successivo ritiro”.

Dopo tre anni, il Presepe vivente di Tarquinia cambia location. Non più gli spazi esterni del convento di San Francesco ma il borgo della chiesa di Santa Maria in Castello, con l’ingresso dall’imponente torrione detto di Matilde di Canossa. “Un contesto diverso che richiederà modifiche al percorso e nuovi accorgimenti per gli allestimenti – conclude l’associazione -. Una sfida stimolante per i volontari che sono già all’opera per la realizzazione delle scenografie”. Per informazioni è possibile scrivere a presepeviventetarquinia@gmail.com.

(Il Faro online)