Bomba d’acqua a Civitavecchia, inagibili due sale operatorie dell’ospedale San Paolo

Civitavecchia – “A seguito delle straordinarie condizioni di maltempo che hanno colpito la città di Civitavecchia, si avvisa, che la pioggia ha reso inagibili le due sale operatorie al 4 Piano dell’ospedale San Paolo“. Lo rende noto la Asl di Civitavecchia.

Che prosegue: “La Asl rassicura l’utenza in quanto le emergenze e le urgenze saranno garantite e spostate nell’altra area ospedaliera. La Asl sta rafforzando i controlli, monitorando la situazione con la Protezione Civile. La direzione strategica si dichiara preoccupata per la giornata di domani in quanto sono previsti peggioramenti delle condizioni meteo”.

(Il Faro online)