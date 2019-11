Fiumicino, “A tavola con Traiano”: l’enogastronomia a favore della storia

Fiumicino – Continua la raccolta fondi della cittadina di Fiumicino e in particolare dell’Associazione di volontariato della Pro Loco per l’acquisto del sesterzio di Traiano. Una brillante iniziativa lega la storia di Fiumicino all’enogastronomia d’eccellenza del territorio.

A tavola con Traiano infatti sarà una serata di beneficienza in cui si potranno assaggiare i piatti degli chef più abili, compresi i famosi stellati, in una cornice suggestiva quale quella di Villa Guglielmi, prestigioso palazzo storico risalente alla fine XVII secolo. Un’occasione imperdibile per deliziare il palato con incredibili piatti e nel contempo dare un piccolo contributo per riportare a casa il prezioso bene e per renderlo fruibile da tutti i concittadini; un tesoro appartenente a tutto il territorio di Fiumicino.

Il sesterzio di Traiano ritorna a casa

Cos’è il sesterzio e perché è così legato a Fiumicino? Ebbene il sesterzio fu la moneta commerciale all’epoca dell’imperatore Traiano, risalente quindi al 112/114 d.C. e riporta da un lato il volto dell’imperatore e dall’ altro la raffigurazione del nuovo porto esagonale, la sua più notevole impresa tecnica. Tale moneta è importante per la storia locale in quanto fu emessa per celebrare la realizzazione di tale porto voluto proprio da Traiano e proprio qui nella città di Fiumicino, a due passi dall’aeroporto dove oggi è ben conservato nel territorio comunale. Il valore della moneta all’epoca era di circa i nostri attuali 8 euro.

Il presidente della Proloco Pino Larango così commenta: “questo sesterzio è rarissimo, se ne conoscono solo 17 esemplari e questo acquistato è uno dei migliori conservati. Per interessamento dell’Assessore Paolo Calicchio, appassionato di storia romana, si è riusciti a farlo ritirare dall’Asta di Zurigo e offrirlo ad un prezzo calmierato per farlo tornare a Fiumicino, il luogo dove si trova quel porto.”

È quindi partita una raccolta fondi popolare per raggiungere la cifra necessaria, e cioè € 20.000. Cittadini e imprenditori hanno sposato la causa e versato un po’ alla volta quello che potevano.

La Pro Loco di Fiumicino, quale ente morale legalmente riconosciuta, ha preso in carico l’operazione di acquisto e dopo un primo consistente versamento alla casa d’aste, ha potuto prendere possesso del sesterzio. Questo è stato già ufficialmente presentato alla città il 4 aprile 2018, in occasione della celebrazione dell’anniversario della costituzione del Comune di Fiumicino, avvenuta proprio al porto di Traiano complesso che la moneta fieramente raffigura.

“Il termine del suo pagamento deve avvenire entro dicembre 2019” – continua Larango – “quando scade la dilazione di pagamento avuta dalla casa d’aste. Per questo la Pro Loco ha organizzato questa serata chiedendo aiuto ai pluripremiati chef di Fiumicino che hanno subito aderito offrendo la loro abilità e accordandosi per trovarsi l’uno accanto all’altro, ognuno con un suo piatto particolare per proporre un bel menù completo, sia pure a buffet, ai convenuti all’iniziativa”.

Grande protagonista della serata ovviamente il sesterzio che sarà presente per farsi ammirare dai partecipanti nella stessa teca blindata in cui è stato esposto per tutta l’estate in una mostra organizzata dalle Gallerie degli Uffizi e dedicata all’opera di Traiano.

“La moneta sarà conservata presso la sede della Pro Loco – conclude Larango – “che è ufficio di informazioni turistiche e dove quindi anche i turisti potranno ammirare questa preziosa testimonianza delle nobili origini della nostra storia. Naturalmente abbiamo dovuto dotare la sede di dispositivi di sicurezza per tutela del bene che pur essendo di proprietà della Pro Loco, che ne ha decretato l’inanielabilità, è di fatto un bene della città che ha voluto impossessarsene con la caparbietà e decisione come se fosse qualcosa che ci era stato trafugato. Un bell’ esempio di crowdfunding.”

A tavola con Traiano: la serata storico-enogastronomica

Top secret i piatti presentati dagli chef durante la cena, comunicati solo alla presidenza della Proloco per la parte logistica della manifestazione e la formazione del menù. Sarà una deliziosa sorpresa poter mangiare le creazioni delle maestranze culinarie di Fiumicino e sicuramente un’occasione per chi non ha l’opportunità di assaggiare anche piatti stellati. Sarà molto interessante vedere cucinare in sinergia degli chef che fanno parte del miglior panorama enogastronomico italiano. Un esempio di complicità in cucina non insolito per Fiumicino che gode oramai della nomea di “Ristorante di Roma”. Molto spesso infatti il gruppo di professionisti piacevolmente ha collaborato anche in altri eventi organizzati dalla cittadina.

Domenica sera, si potrà partecipare, previa prenotazione e donazione di Euro 25, al buffet composto dai piatti a cura dello Chef Gianfranco Pascucci (1 stella michelin) del ristorante Pascucci al porticciolo, dello Chef Daniele Usai de Il Tino (1 stella michelin) , dello chef Marco Claroni del ristorante L’osteria dell’Orologio, Chef Alessandro Petrini del ristorante La Marina, gli chef Sara Baldinacci e Valerio Improda del bistrot Cielo, per la parte pizzeria gourmet poi il Pizza Chef Franco di Lelio di Pizzeria Sancho, e per la parte dessert il Pastry Chef Arcangelo Patrizi della Pasticceria Patrizi.

Che dire? Il meglio del meglio dell’enogastronomia fiumicinese , romana e italiana.

Appuntamento quindi domenica 17 novembre ore 18.00 presso il secondo piano del Polo Espositivo di Villa Guglielmi in via della scafa, 46 a Fiumicino per trascorrere una serata unica nel suo genere.

Per prenotarsi alla serata storico-enogastronomica bisogna preventivamente recarsi presso la Pro Loco , in piazza G.B. Grassi, oppure telefonare al 3393682161 oppure inviare una mail a info@prolocofiumicino.it (contatto facebook o istagram @ProLocodiFiumicino).

(Il Faro online)