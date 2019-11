Fiumicino Legalità, Salvo Palazzolo incontra gli studenti del liceo di Maccarese

Fiumicino – Si terrà lunedì 18 novembre, alle ore 11, presso l’Aula Magna del Liceo Leonardo Da Vinci di Maccarese, l’incontro tra il giornalista e scrittore Salvo Palazzolo e gli studenti.

Interverranno Antonella Maucioni, Dirigente Scolastico del Liceo e Arcangela Galluzzo, Delegata alla Legalità del Sindaco di Fiumicino. L’iniziativa rientra nella rassegna Fiumicino Legalità ed è realizzata con Navigare il Territorio.

Alle ore 17, nell’atrio del Comune di Fiumicino sarà inaugurata alla presenza di Salvo Palazzolo la mostra “I cadaveri eccellenti. I delitti irrisolti di Palermo”.

L’inaugurazione sarà preceduta da un workshop con gli studenti del Liceo Da Vinci di Maccarese. La mostra è stata allestita dall’11 novembre al 18 presso i locali del Liceo e ha fatto da cornice all’incontro che gli studenti hanno avuto con l’ex presidente del Senato, Pietro Grasso, lo scorso lunedì 12 novembre.

“La memoria e l’impegno – dichiara la delegata alla Legalità Arcangela Galluzzo – sono importanti per la formazione di una coscienza civile. Per questo desidero invitare la cittadinanza e le associazioni del territorio a partecipare all’inaugurazione e visitare la splendida mostra che sarà allestita in Comune”.

(Il Faro online)