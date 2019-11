Fiumicino, Severini: “Il Comune chiarisca la gestione dei rifiuti speciali”

Fiumicino – “Era il 14 ottobre quando chiedevo all’Area Ambiente del Comune di Fiumicino di rimuovere i sacchi d’immondizia abbandonati in via delle Ombrine già da un mese. E ad oggi, 13 novembre, non sembra che sia stato fatto alcun passo avanti: i sacchi che, a detta del Comune, sono ‘in attesa di analisi’, sono ancora lì, sul marciapiede, spostati di appena qualche metro”, si legge in un comunicato diffuso dal consigliere comunale di “Crescere Insieme” Roberto Severini.

“Presenteremo continua – un’interrogazione per chiedere quali siano le procedure e le precauzioni che il Comune è tenuto ad adottare in casi come questo: possibile che i sacchi debbano restare lì, in strada, esponendo i cittadini al rischio di venirvi in contatto?”, conclude Severini.

(Il Faro online)