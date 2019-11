Focene, la pioggia mette ko gli impianti elettrici delle scuole: bambini rimandati a casa

Fiumicino – “A causa del maltempo di questa notte si sono verificati dei malfunzionamenti all’impianto elettrico delle scuole di Focene“. Lo comunica l’assessore alla Scuola Paolo Calicchio.

“Per questo, di concerto con le dirigenze scolastiche, abbiamo scelto di rimandare a casa i bambini – continua Calicchio -. Non c’è alcun problema di sicurezza degli istituti, ma semplicemente di vivibilità per via del fatto che diverse luci non funzionavano o funzionavano male”.

“I tecnici sono già a lavoro per riparare i guasti e ripristinare il corretto funzionamento degli impianti” conclude l’assessore.

(Il Faro online)