Fondi adegua il proprio sistema di pagamento: attivato PagoPa

Fondi – Il Comune di Fondi, in ottemperanza alla normativa art. 5 del codice dell’Amministrazione Digitale e D.L. 179/2012, ha adeguato il proprio sistema di pagamenti aderendo al nodo nazionale dei pagamenti pagoPA. Il nuovo sistema di pagamento sarà attivo a partire da Lunedì 18 Novembre 2019.

PagoPA è un’iniziativa che consente a cittadini e imprese di pagare in modalità elettronica i servizi emanati dalla Pubblica Amministrazione e garantisce sicurezza e affidabilità, semplicità nella scelta delle modalità di pagamento e trasparenza nei costi di commissione.

Questa adesione rappresenta un’importante innovazione ed è in linea con le norme vigenti di AgID (Agenzia per l’Italia Digitale).

PagoPA è una nuova modalità per eseguire i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata. Si possono effettuare i pagamenti sia direttamente dal sito dell’Ente che attraverso i canali (online e fisici) di banche e altri Prestatori di Servizio a Pagamento (PSP) aderenti, ovvero: filiali delle banche aderenti, sportelli ATM delle banche abilitate, tramite il proprio home banking (verificare i loghi CBILL o pagoPA), punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5, Uffici Postali, app per i pagamenti mobile.

Il Comune di Fondi ha integrato nei propri servizi on-line i servizi di pagamento pagoPA, distinguendo tra “Pagamenti attesi” e “Pagamenti spontanei”.

a) “Pagamenti attesi”: avvisi di pagamento trasmessi all’utente, contenenti un codice IUV (Identificativo Univoco di Versamento) relativi a una posizione debitoria in scadenza nei confronti dell’Ente. Avendo ricevuto l’avviso di pagamento, l’utente può effettuarlo con 2 modalità: online – dalla home page del sito istituzionale del Comune cliccare sul banner pagoPA, in seguito su “Pagamento atteso”, seguire la procedura guidata e decidere il canale di pagamento preferito, tra carta di credito/debito (se la propria carta appartiene ai circuiti indicati), conto corrente o app mobile (come ad esempio Satispay, Paypal, BancomatPay). presso i Prestatori di servizio di pagamento (PSP): con l’avviso di pagamento ricevuto l’utente potrà recarsi presso le filiali bancarie, gli sportelli ATM, gli esercenti del circuito SISAL, Lottomatica, Banca 5 e gli Uffici Postali ed effettuare il pagamento in contanti, bancomat o carta. b) “Pagamenti spontanei”: pagamenti effettuati autonomamente. Dalla home page del sito istituzionale del Comune cliccare sul banner pagoPA e seguire la relativa procedura.

Si riportano di seguito i servizi di pagamento attivi: a) Servizi attivi per “Pagamenti attesi”: Pagamenti specifici; Permessi a costruire e diritti; Permessi a costruire in sanatoria; Alienazione terreni; Uso civico – Illecito arricchimento; Legittimazioni – Affrancazioni; Loculi cimiteriali; COSAP. b) Servizi attivi per “Pagamenti spontanei”: Matrimoni Civili – Sede Comunale – fuori orario ufficio; Matrimoni Civili – Strutture pubbliche comunali; Matrimoni Civili – Strutture private; Matrimoni Civili – Strutture pubbliche non comunali; Rilascio permesso di trasporto salma; Rilascio permesso di trasporto salma ESTERO; Carta d’identità elettronica – rilascio; Carta d’identità elettronica – duplicato; Diritti ufficio tecnico urbanistica (importo variabile); Occupazione suolo pubblico temporanea; Violazioni ICI anni pregressi; Servizi ambientali (importo variabile); Trasporto scolastico (importo variabile); Centro diurno disabili (importo variabile).

