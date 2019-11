L’Assessore Pamela Pezzotti: “Ardea si opporrà alla discarica di Albano”

Ardea – Nella giornata di martedì scorso, l’assessore all’ambiente del Comune di Ardea Dott. Pamela Pezzotti ha partecipato, quale invitata, alla riunione organizzata dal gruppo “No inc. di Albano Laziale“.

L’assessore ha dichiarato al cospetto di partecipanti cittadini Ardeatini che l’Amministrazione di Ardea si opporrà con ogni legittimo strumento alla procedura prevista dalla Regione Lazio per il sito di trattamento rifiuti di Roncigliano, come già riferito dal consigliere Fabio Nobili in seno alla commissione consiliare ambiente tenutasi il giorno di venerdì 8 novembre 2019 e in merito a quanto già diffuso a mezzo stampa dal Sindaco Mario Savarese.

L’azione siffatta prevederà un confronto preventivo con le amministrazioni territoriali direttamente coinvolte ed eventualmente interessate ad un intervento in opposizione, ma si agirà esclusivamente a tutela dell’ambiente e a difesa della salute pubblica.

Lo dichiarano in un nota dal M5S di Ardea.

(Il Faro online)