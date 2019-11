Sabaudia Pallavolo, lavori di manutenzione al palazzetto. Pozzuoli: “Ringrazio l’Amministrazione”

Sabaudia – Sabaudia da sempre fa rima con la pallavolo. La società ha recentemente festeggiato lo storico traguardo dei 50 anni di vita, nella prima metà degli anni Ottanta il settore maschile ha giocato in serie A2 e di recente ha raggiunto la serie A3 mentre quello femminile è in serie C dopo anni di successi tra serie B1 e B2, oltre alle due finali nazionali di Coppa Italia di B1. Il palazzetto dello sport è da sempre uno dei fiori all’occhiello a livello locale ed è sempre molto frequentato in occasione delle partite.

“Ci tengo a ringraziare il sindaco di Sabaudia Giada Gervasi, il vice sindaco e assessore allo sport Alessio Sartori, e tutta l’Amministrazione comunale per l’impegno profuso nei lavori di manutenzione straordinaria al palazzetto dello sport della città, e un doveroso riconoscimento va al nostro vice presidente Lino Capriglione per essere stato fattivamente da raccordo tra l’amministrazione e la società sportiva”, ha affermato Alessandro Pozzuoli, il presidente della Sabaudia Pallavolo.

Sabaudia è una città che vive di sport e soprattutto di pallavolo tanto che un campione come Andrea Giani, che ha vinto tantissimo con la Nazionale e che attualmente è il coach di Modena, ha iniziato la sua carriera pallavolistica proprio al Sabaudia, esordendo in serie A2 a 14 anni.

(Il Faro on line)