Sanità, Forte: “Dalla Regione 580mila euro per la casa della salute a Sabaudia”

Sabaudia – “Prosegue il lavoro della Regione per il rafforzamento dell’offerta sanitaria territoriale, sulla scorta degli impregni presi dall’Assessorato nei confronti dei primi cittadini e, di conseguenza, delle comunità da loro guidate.

Una delibera di giunta approvata in data odierna – afferma, in una nota, il consigliere regionale Enrico Forte-, dispone il finanziamento di 580mila euro per la Asl di Latina da utilizzare per l’attivazione della Casa della Salute a Sabaudia, presso i locali del poliambulatorio di viale Conte Verde. Un importo cospicuo dettato dalla necessità di effettuare lavori adeguamento per circa 340mila euro.

Ringrazio l’assessore D’Amato per aver dato seguito agli impegni presi e la Asl di Latina che, con questo intervento, implementerà ulteriormente i propri servizi per un territorio nevralgico per la provincia, soprattutto nella stagione estiva.

Con Sabaudia si aggiunge un altro tassello al percorso di potenziamento dell’offerta sanitaria, che vede Latina al centro di un progetto ambizioso in tema di Case della Salute, anche se non dobbiamo dimenticare che – conclude la nota- la vera sfida è quella di un nuovo modello sanitario basato sulla presa in carico, sulla prevenzione, sulla collaborazione con i medici di famiglia, sulla valorizzazione della Guardia Medica, così da non gravare su ospedali e pronto soccorso. Senza dimenticare il potenziamento degli ospedali“.

(Il Faro on line)