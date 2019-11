“Alberi per il futuro”, domenica 17 novembre l’iniziativa del M5S

Ladispoli – Domenica 17 novembre, alle ore 11.00, il M5S di Ladispoli aspetta i cittadini presso i giardini di via Firenze per prendere parte al progetto “Alberi per il futuro”.

Oltre alla presenza dei consiglieri eletti e degli attivisti del Movimento, ci sarà la Deputata Marta Grande, che ricopre oggi la carica di Presidente della Commissione Affari Esteri, e che da sempre interviene con piacere a queste iniziative ambientali organizzate sul nostro territorio.

Esattamente come negli ultimi due anni, quest’iniziativa viene realizzata in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi che ha permesso, ad oggi, di piantare oltre 27.000 alberi in 72 comuni d’Italia.

“Chi pianta un albero ferma il deserto! Qualsiasi deserto! L’ecosistema urbano è la nostra casa, la casa dei nostri bambini, e dobbiamo renderlo sempre più vivibile e pulito – afferma il Capogruppo in Consiglio Comunale per il Movimento 5 Stelle, Antonio Pizzuti Piccoli – Spesso le amministrazioni trascurano quella che viene considerata una vera e propria foresta urbana: i viali alberati, le aiuole, i giardini pubblici e privati della città: si tratta di un elemento fondamentale per garantire benessere e qualità della vita nei nostri centri urbani.

I giardini di via Firenze sono un polmone verde cittadino con buone potenzialità, sia per il posizionamento, che ne permette un’ottima fruibilità, sia per la vicinanza del fiume. Dal 2017 abbiamo scelto quest’area mettendo a dimora alcuni alberi e curandoli per tutto l’anno.. È l’occasione per fare qualcosa di bello per la nostra città, qualcosa che crescerà e sarà sotto gli occhi di tutti per anni”.