Asilo nido comunale, Gaeta ottiene l’accreditamento regionale

Gaeta – L’asilo nido comunale di Gaeta ha ottenuto l’accreditamento regionale che tra le finalità, prevede anche quella di promuovere lo sviluppo e il miglioramento qualitativo del sistema dei Servizi educativi per la prima infanzia. La struttura comunale di via Amalfi, viste le sue caratteristiche e il riconoscimento regionale di qualità, potrà quindi accedere ai finanziamenti regionali ma non solo.

“Un’importante certificazione di qualità – spiega l’Assessore con delega all’Asilo nido comunale Lucia Maltempo – in quanto l’accreditamento regionale, consentirà di implementare ulteriormente gli standard qualitativi e la corrispondenza a tutti i parametri di legge in materia di sicurezza, igiene e programmazione didattica e pedagogica. Per ottenere tale accreditamento, il nido è stato sottoposto a rigorosi controlli da parte della Regione Lazio sia sotto l’aspetto tecnico strutturale che pedagogico e sociale.

Oltre alla consapevolezza – prosegue Maltempo – di trovarsi di fronte ad un asilo di qualità, valutato secondo standard elevati e dotato di un personale altamente qualificato nel settore pedagogico ed educativo, grazie all’accreditamento i genitori possono attingere ai contributi che, di anno in anno, l’ente comunale e regionale stanziano per le famiglie.

E’ sempre alta l’attenzione della Amministrazione comunale di Gaeta – conclude l’Assessore – verso il mondo dell’infanzia. Questo nuovo riconoscimento regionale ci consentirà di proseguire sulla strada intraprese da anni, orientata a rafforzare ancora di più il nostro asilo nido comunale quale luogo importante di crescita e di sperimentazione di contesti relazionali diversificati per i più piccoli. Un Asilo nido comunale sempre più a misura di bimbo, sempre più vicino alle famiglie.

(Il Faro on line)