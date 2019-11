Atletico Terme Fiuggi, Cosimo La Gorga: “Alziamo l’asticella”

Fiuggi – L’Atletico Terme Fiuggi è in crescita, è reduce dal bel successo di Chieti per 2-0 e domani pomeriggio è chiamato a sostenere la seconda trasferta consecutiva.

La formazione di mister Giuseppe Incocciati sarà di scena a Campobasso con l’obiettivo di trovare continuità e risalire ancora la classifica generale. Ad introdurre la sfida è il numero uno della squadra termale, il portierone Cosimo La Gorga: “Stiamo attraversando un buon momento di forma e siamo fiduciosi anche in vista della trasferta di Campobasso. Ci sarà da aspettarsi un match di sicuro non semplice, affronteremo una squadra forte e partita con grandi ambizioni. Giocheremo in uno stadio molto importante e dunque anche il clima che troveremo non sarà d’aiuto. Ma ripeto, da parte nostra c’è massima fiducia e siamo pronti a dare un seguito all’ultima vittoria”.

Col passare delle settimane l’Atletico Terme Fiuggi sta trovando sempre più la giusta quadratura del cerchio, ribaltando un inizio non troppo fortunato. “Siamo una squadra quasi interamente nuova – prosegue La Gorga – perciò ci è voluto del tempo per conoscerci bene. Rispetto all’inizio siamo migliorati molto sia come squadra che come gruppo. Dobbiamo continuare così e cercare di alzare l’asticella”.

(Il Faro on line)(foto@AtleticoTermeFiuggi)