Giornata Mondiale della Prematurità, la Torre civica di Latina si illumina di viola

Latina – Il Comune di Latina aderisce alla campagna di sensibilizzazione lanciata dalla Società Italiana di Neonatologia (SIN) e dall’associazione Vivere Onlus in occasione della “Giornata Mondiale della Prematurità” in programma per domenica 17 novembre.

L’evento viene celebrato ogni anno a livello internazionale con iniziative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema delle nascite premature. Nel mondo 1 bambino su 10 nasce prematuro.

Per l’occasione il Comune ha accolto l’invito della SIN e di Vivere Onlus e da oggi la Torre civica verrà illuminata di viola, il colore individuato come simbolo della prematurità, per accendere idealmente una luce su questa importante problematica.

(Il Faro online)