Maltempo a Fiumicino, 19 gli interventi di Protezione Civile e Polizia Locale

Fiumicino – A causa del maltempo delle ultime ore, la Polizia Locale e la Protezione Civile sono intervenute in diverse emergenze su tutto il territorio di Fiumicino.

“Già questa mattina, prima che la Protezione Civile del Lazio elevasse l’allerta meteo ad arancione – spiega la comandante della Polizia Locale Daniela Carola -, siamo intervenuti per due rami caduti in via di Torre Clementina e in via delle Sogliole e per un albero abbattuto su via Portuense in direzione Parco Leonardo. Come già comunicato dall’assessore Caroccia, per via di alcuni pezzi del tetto del Palazzetto dello Sport staccati dal forte vento, è stato chiuso viale Danubio (leggi qui). Sempre su Viale Danubio, il vento ha abbattuto le transenne che lo chiudevano e sono state ripristinate”.

“Nel pomeriggio, invece – prosegue la comandante -, siamo intervenuti per rimuovere un albero caduto su viale Maria in direzione via Rospigliosi e un altro su via di Maccarese in direzione di via della Muratella. Alcuni cartelli della segnaletica provvisoria su via Montgolfier sono stati divelti dal vento che ha colpito anche un palo a Passoscuro. Su segnalazione della Protezione Civile, poi, e in collaborazione con i Servizi Sociali, abbiamo trovato una collocazione provvisoria a due famiglie che vivono a Passo della Sentinella le cui abitazioni si sono allagate (leggi qui), per un totale di sei persone. Il vento ha poi reso pericolante un altro palo in via dei Polpi, a Focene e la palina della fermata del bus in via Florinas a Passoscuro. Altri quattro alberi sono caduti a Tragliatella, su via della Muratella, in via della Trigolana e in via Crescini. Infine, le squadre della Protezione Civile sono intervenute per l’allagamento in via Cuglieri, ad Aranova”.

In totale, dunque, sono stati effettuati 19 interventi di cui 9 per alberi o rami abbattuti dal forte vento. “Il Coc è tuttora convocato e continuiamo a monitorare la situazione – conclude la comandante -. Ricordiamo che l’allerta meteo arancione è valida ancora per tutta la giornata di oggi e la nottata successiva”.

“Ringrazio la Polizia Locale, la Protezione Civile e tutti gli uffici comunali per il lavoro svolto in queste ore di allerta meteo – aggiunge il sindaco Montino -. L’allarme non è cessato, tuttavia. Raccomando dunque ancora la massima prudenza perché continueranno la pioggia e il vento forte. Nel caso l’allerta meteo dovesse essere prolungata, aggiorneremo tramite tutti i nostri canali nelle prossime ore“.

(Il Faro online)