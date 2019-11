Montalto, al Padovani arriva “Maleficent 2”

Montalto – Torna a teatro ogni terza domenica del mese la rassegna cinema con le proiezioni delle ultime pellicole cinematografiche. Il primo appuntamento è previsto per domenica 17 novembre, alle ore 17:30, con un fantasy tutto al femminile targato Walt Disney Pictures: “Maleficent 2“, sequel del colossal di grande successo con protagonista Angelina Jolie.

“Il cinema – dichiara l’assessore alla cultura Silvia Nardi – è stata una novità introdotta dalla nostra Amministrazione nell’offerta del Teatro Lea Padovani alla quale abbiamo creduto molto e che ha riscontrato notevole successo tra i cittadini durante la scorsa stagione. Domenica prossima si riparte con questa iniziativa rivolta in particolare ai giovani e alle famiglie del territorio».

La trama del film

Il film, diretto da Joachim Rønning, continua a seguire la complessa relazione tra Malefica (Angelina Jolie) e Aurora (Elle Fanning). Il loro rapporto, originato da un tradimento, dalla vendetta e infine dall’amore, è ormai cresciuto e si è consolidato in un forte legame. Ma quando il Principe Filippo (Harris Dickinson) chiede la mano ad Aurora, quest’ultima accetta immediatamente, senza consultarsi con Malefica, convinta che l’amore non sempre può portare a un esito felice. La ragazza è sicura di poter dimostrare alla creatura alata che il vero amore esiste e ignora il pensiero della sua madrina al riguardo.

L’imminente matrimonio tra i due giovani è motivo di festeggiamenti in tutto il Regno e nelle terre vicine, poiché le nozze uniranno i due mondi. Durante la cena di fidanzamento la madre di Filippo, la Regina Ingrith (Michelle Pfeiffer), dichiara a tavola che l’unione tra suo figlio e Aurora farà sì che la ragazza diventi sua, cosicché possa ricevere finalmente l’amore di una madre. Malefica offesa e infuriata decide di schierarsi contro la regina, ma questa volta la sua amata figlioccia si opporrà a lei, rimanendo accanto a Filippo e mettendo in discussione il legame con la madrina.

L’astio tra gli uomini e le creature magiche, tenuto in bilico fino a quel momento dal legame tra Aurora e Malefica, si acuisce, portando a uno scontro tra i due gruppi. Malefica e Aurora si ritroveranno sui fronti opposti di una Grande Guerra che metterà alla prova la loro lealtà e le porterà a chiedersi se potranno mai essere davvero una famiglia. Inoltre, un incontro inaspettato darà inizio a una nuova alleanza, grazie alla quale scenderanno in campo potenti forze oscure…

Biglietto unico 5,00€.

