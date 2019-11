Rally di Sperlonga 2019, aperte le iscrizioni

Sperlonga – Aprono ufficialmente, per chiudersi il 6 dicembre, le iscrizioni all’11^ edizione della Ronde di Sperlonga, in programma per il 14 e 15 dicembre, abbracciata dalla magnifica anche d’inverno Riviera di Ulisse.

Dunque, l’attesa per sentire rombare i motori da rally sulla Riviera di Ulisse con oggi fa scattare il classico countdown, l’anno dopo aver raggiunto la “prima stella”, quella delle dieci edizioni dell’evento, quell’avventura iniziata nel 2009 e che grazie alla passione ed all’impegno di Sperlonga Racing, si è creato un appuntamento irrinunciabile per il fine anno di molti rallisti.

La gara ha il vanto di essere rimasta una delle poche gare a tipologia “Ronde” (una prova speciale da correre per quattro volte) rimaste in calendario in Italia, tornando ad essere proposta su due giorni, con una “piesse” al sabato e le restanti tre alla domenica.

Tra le sue particolarità, la 11^ Ronde di Sperlonga, ha rinnovata la tradizione dell’importante montepremi per i concorrenti, messo in palio da BARDAHL che ormai da cinque anni è parte integrante dell’evento, anche attraverso il suo distributore ufficiale per l’Italia (dal 1973) “MAROIL s.r.l.”. L’obiettivo è quello di gratificare l’interesse di chi corre verso la gara e ovviamente di premiare chi dimostra maggior talento nella propria classe di appartenenza, ribadendo che i giorni a Sperlonga sono soprattutto una festa dello sport.

Grandi novità in… prova speciale

Proprio la Prova Speciale, che sarà la stessa di sempre, “La Magliana”, un caposaldo del rallismo del centro Italia, un classico dalla prima edizione sempre graditissimo da chi corre, quest’anno conoscerà una piccola . . .“variazione sul tema”. Lunga dieci chilometri, verrà modificata per circa il 25% del suo sviluppo, utilizzando un tratto di strada nuovo, una modifica che avrà certamente di che divertire. Sarà un tratto di strada diverso rispetto al resto della prova, che i piloti incontreranno dopo circa sei chilometri dalla partenza e che spezzerà certamente il ritmo, essendo la carreggiata più stretta e con tratti sotto il bosco, per poi riprendere la parte “vecchia” sino al termine dell’impegno, terminando in salita e caratterizzata da una serie di spettacolari tornanti.

Il montepremi Bardahl

Confermato anche per l’edizione 2019 il montepremi BARDAHL di cui ne è ampia descrizione nel sito web di riferimento della gara. Una conferma, quella di Bardahl che continua a conferire valore alla gara e certifica ulteriormente il grande rapporto di amicizia e fiducia che vi è tra le parti.

La gara sempre molto “social”

Da anni la Ronde di Sperlonga ha sempre tenuta attiva tutto l’anno la propria identity su Facebook, nell’ottica di creare relazione ed interazione con sportivi, amici, estimatori e condividere la passione per le corse, soprattutto per il Rally di Sperlonga. La pagina sulla piattaforma Facebook è un vero e proprio contenitore di informazioni e di scambio opinioni. All’attività “social”, che su Facebook ha superato i 10.000 “like”, viene ovviamente affiancata quella del sito web ufficiale dell’evento che, a conferma della vitalità organizzativa, risulta bene navigabile, quindi molto “friendly” per i visitatori.

Programma di gara

Apertura iscrizioni 15 novembre 2019; Chiusura iscrizioni 06 dicembre 2019.

Sabato 14 dicembre 2019

Distribuzione road book: Hotel Aurora, Sperlonga (LT) dalle 07:30 alle 12:00; Distribuzione targhe e numeri di gara: Hotel Aurora, Sperlonga dalle 07:30 alle 12:00; Verifiche sportive ante gara: Hotel Aurora, Sperlonga dalle 07:30 alle 12:00; Verifiche tecniche ante gara: Piazza Fontana, Sperlonga dalle 08:00 alle 12:30; Pubblicazione elenco vetture e conc/cond ammessi: Hotel Aurora, Sperlonga ore 13:30. Ricognizioni con vetture di serie dalle 13:00 alle 16:00. Briefing Piazza Fontana, Sperlonga ore 16:15; Partenza: Piazza Fontana, Sperlonga ore 17:30; PS 1 LA MAGLIANA ore 18:10.

Domenica 15 dicembre 2019

PS 2 LA MAGLIANA ore 08:40; PS 3 LA MAGLIANA ore 12:29; PS 4 LA MAGLIANA ore 16:18; Arrivo Piazza Fontana, Sperlonga ore 18:15 (con premiazione sul palco).

Lo scorso anno vinse per la terza volta il vicentino di origini fondane Luca Ferri (Ford Fiesta WRC), primo con 11”8 di vantaggio su Giovanni Gravante e Battista Giammasi, con una Ford Fiesta R5 mentre terzi finirono Fabio Gianfico in coppia con Mongillo (Ford Fiesta R5).

(Il Faro on line)