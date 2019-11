Il Cairo – Esattamente un anno dopo Algeri, Gigi Samele torna sul podio di Coppa del Mondo. Sono le pedane de Il Cairo a vedere lo sciabolatore pugliese conquistare il secondo gradino del podio, distaccato di una sola stoccata dal successo finale.

L’azzurro, infatti, in finale si ferma solo sul 15-14 contro il francese Vincent Anstett. Ma al rammarico per la stoccata decisiva, Gigi Samele può contrapporre la soddisfazione per una gara che lo ha visto superare tutti gli avversari sino a conquistare il podio.

Il trentaduenne foggiano ha esordito superando il sudcoreano Jaeseung Jung per 15-4, quindi nel turno dei 32, ha avuto ragione del cinese Xu Yingming. Da lì in poi Gigi Samele ha affrontato una sorta di campionato italiano, con ben due derby: il primo agli ottavi, contro Luca Curatoli, superato per 15-9, il secondo invece ai quarti contro l’ottimo Gabriele Foschini, sconfitto per 15-11.

In semifinale, poi, la vittoria netta con il punteggio di 15-8 contro il tunisino Fares Ferjani.

(Il Faro on line)(foto@AugustoBizzi)