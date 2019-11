Best Woman 2019, grandi partnership al trentennale, inscrizioni aperte

Fiumicino – Novità, nuove partnership e tanti progetti sociali per la 30esima edizione della Best Woman. La 10 km, dedicata all’atleta donna, torna con numerose sorprese il prossimo 1° dicembre a Fiumicino. Tanta l’attesa per la città, che fra due settimane si riempirà di runners per il trentennale dell’ormai classica su strada e che, da quest’anno, può vantare la certificazione e omologazione nazionale del percorso.

L’edizione 2019 si apre ancora di più al sostegno di progetti sociali e di solidarietà.

L’organizzazione promuove i progetti delle associazioni Emergency e di Dignity No Profit People finalizzati alla realizzazione di opere dedicate a bambini e ragazzi in Mozambico alle quali, sarà devoluta, parte della quota di iscrizione. Proprio per testimoniare la crescita dei progetti sarà con noi Eliane, una ragazza che ha potuto finire gli studi anche grazie alla collaborazione portata avanti in questi anni.

Nuova importante partnership per la Best Woman è quella con Il Centro-Antiviolenza di Fiumicino I-Dea, per promuovere campagne contro la violenza sulle donne e sostenere presidi e strutture fondamentali attivi 24 H su 24 H sui territori e che sarà presente con uno stand informativo il 1° dicembre presso lo Stadio Cetorelli.

Il trentennale vede anche il sostegno fondamentale di aziende nazionali e internazionali.

La Best Woman conferma l’accordo con Lsg Sky Chefs. La società, che opera nell’aeroporto di Fiumicino già sostenitrice nelle passate edizioni, ha rinnovato il supporto confermandosi Tittle Sponsor della trentesima edizione. Rinnovate le collaborazioni con Best Western Rome Airport di via Portuense 2465 e con Conad di via Tempio della Fortuna 68 a Fiumicino.

La collaborazione tecnica sarà con Runnek. La marca internazionale di abbigliamento sportivo ha prodotto la maglia ufficiale della manifestazione dal design esclusivo e con specifiche tecniche di altissima qualità.

Torna con le bellissime foto gara, la collaborazione con GRM Foto e con la piattaforma PICA che darà la possibilità da subito a tutti gli atleti di scaricare le immagini individuali sullo smartphone.

Le alleanze si estendono anche nell’ambito più sportivo. Filo conduttore sarà la storia grazie alla figura di Traiano presente con l’immagine del suo porto imperiale nella medaglia 2019 con un richiamo alle città di Fiumicino, Ancona e Benevento, che ancora oggi conservano alcune delle opere dell’Imperatore. In questo senso è attivo il gemellaggio con “X Correre La Storia” di Benevento. Rinnovati i sodalizi con la Maratona di San Valentino di Terni; con l’Invernalissima: la mezza maratona Fidal Bastia Umbra-Assisi; con la Maratonina di Portofino e con la Normanna, la 10 km della Città di Mileto. Partnership media di settore sarà quest’anno con il sito Sport Donna.

La Best Woman di Fiumicino si svolge, inoltre, sotto l’egida del Comitato Regionale del Lazio della Federazione Italiana di Atletica Leggera e del Comitato di Roma dell’ U.I.S.P. La manifestazione si fregia anche del patrocinio del Comune di Fiumicino, e di quello della Pro Loco di Fiumicino.

Le iscrizioni per tutte le categorie sono aperte fino al 23 novembre. Fino al 20 novembre il costo è di euro 15.00. Partenza ore 10.00 da Via Lorenzo Bezzi a Fiumicino, arrivo presso lo stadio V. Cetorelli.

(Il Faro on line)