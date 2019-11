Il maltempo flagella la Capitale, a Roma alberi caduti e strade allagate

Roma – Sono oltre 200 gli interventi dei Vigili del Fuoco effettuati nelle ultime ore a Roma a causa del maltempo per allagamenti, alberi caduti, pali pericolanti e soccorsi vari. Interessata tutta Roma e provincia, in particolare colpite le zone di Cerveteri, Santa Marinella e Civitavecchia.

Due gli interventi di rilievo: il primo ad Albano dove un albero si è abbattuto su un’autovettura in transito e l’occupante è stato portato in ospedale dal 118, cosciente ma con forti dolori. Stessa cosa su via Cassia Nuova all’altezza di via Oriolo Romano dove un albero è caduto su un’autovettura in transito e la persona è stata trasportata in ospedale dal 118 in condizioni non gravi.

(Il Faro online)