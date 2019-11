Ladispoli, alla biblioteca comunale la presentazione del libro “Sedotta e Sclerata”

Ladispoli – Con un tour che ha abbracciato numerose città in tutta Italia, Ileana Speziale, giornalista e scrittrice del celebre romanzo “Sedotta e sclerata” farà tappa anche a Ladispoli.

Un imperdibile occasione per conoscere la storia di “Emily”, una ragazza appena ventenne impegnata a godere della giovinezza e a trovare il giusto equilibrio tra amore, passione e amicizia. Il mondo sembra però crollarle addosso quando un giorno le viene diagnosticata una “strana” patologia: la sclerosi multipla. Ma Emily, spinta dall’affetto di amici e genitori, non ci sta.

Per lei è l’inizio di una battaglia che la porterà a scoprire quanto sia fondamentale vivere con passione ogni attimo e a capire che nulla potrà mai cambiare la sua vita.

L’appuntamento, in programma per il 29 novembre alle 16.30 alla biblioteca comunale “Peppino Impastato”, sarà inoltre occasione per conoscere i passi avanti che la medicina sta portando avanti grazie al lavoro di AISM, dei volontari e delle migliaia di ricercatori che ogni giorno lavorano contro la sclerosi multipla.

All’evento sarà presente anche una delegazione dei volontari di “Angeli in Moto”, un gruppo di motociclisti che in collaborazione con AISM Roma si occupa della consegna a domicilio dei farmaci ai pazienti in terapia contro la sclerosi. A moderare la presentazione del libro il giornalista e direttore di Baraondanews, Riccardo Dionisi.

(Il Faro online)