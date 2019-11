Ladispoli, arriva la settimana “Nati per leggere”

Ladispoli – La Biblioteca Comunale Peppino Impastato dal 18 al 22 novembre festeggia la Settimana Nati Per Leggere, istituita dal 2014 per promuovere il diritto alle storie delle bambine e dei bambini, in concomitanza con la Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, che si celebra il 20 novembre.

Nati per leggere, che nel 2019 festeggia i suoi primi 20 anni di attività in Italia, è un progetto mondiale che si preoccupa di spiegare in maniera chiara e scientifica come ogni bambino sia nato per leggere sin dalla più tenera età. Un gesto semplice come quello della lettura fatta a bassa voce al proprio piccolo, tutti i giorni e per pochi minuti, stabilisce con lui un rapporto e un legame importanti, ne migliora la vita emotiva e lo sviluppo intellettuale, arricchisce il suo mondo interiore, il suo linguaggio, le sue idee e le sue immagini mentali. Sarà un giovane adulto abituato all’ascolto e probabilmente anche un futuro lettore!

Ed è per tutte queste ragioni che in questa settimana così importante si potrà trovare la Sala Ragazzi ancora più ricca di libri e curiosità. Nell’occasione, per il sesto anno consecutivo, la Biblioteca organizza “Andiamo Diritti alle Storie!”, due laboratori di lettura dal titolo Le immagini raccontano, alle ore 16:40 lunedì 18 con Mariana Lertora, dell’Associazione Catapulta, e venerdì 22 con Loredana Simonetti, lettrice volontaria Nati per leggere.

Le letture sono dedicati a bambini da 0 a 6 anni, l’ingresso è libero.

(Il Faro online)