Natale incantato sul litorale, a Ladispoli, Terracina e Latina torna la magia dell’Ice Park

Come ogni inverno che si rispetti a Roma, ma quest’anno, dopo il clamoroso successo dello scorso inverno, anche a Ladispoli, Latina e Terracina, tutti gli amanti del pattinaggio su ghiaccio, potranno dar sfogo alla propria passione negli Ice Park che verranno allestiti in alcune splendide location, per la gioia di grandi e bambini.

Un appuntamento che si rinnova e che è diventato tradizione. Dal prossimo dicembre saranno attive sei piste che resteranno in funzione per tutto il periodo natalizio e nei giorni successivi.

Terracina, Ice Park in piazza Mazzini

L’ Ice Park, dopo il clamoroso successo dello scorso anno, torna nella centralissima Piazza Mazzini di Terracina. La pista di ghiaccio, è stata fortemente voluta dall’ Amministrazione Comunale che ha voluto dare ai cittadini, in occasione del Natale un luogo di aggregazione e divertimento.

L’Ice Park sarà in funzione per tutto il periodo natalizio e chiuderà i battenti, con una grande closing party, il 6 gennaio giorno dell’Epifania. L’Ice Park di Terracina rimarrà in funzione dal 7 dicembre al 6 gennaio.

Ladispoli, Ice Park in piazza Rossellini

Come al Foro Italico a Roma anche Ladispoli avrà il suo Inverno Incantato. Nella centralissima Piazza Rossellini campeggerà un’ enorme Ice Park intorno al quale nascerà il Villaggio di Natale. Stand allestiti in modo elegante ed uniforme e selezionati espositori offriranno prodotti tipici del Natale.

Hobbistica, artigianato (sculture con i libri, alberi di natale con materiale riciclato, composizioni in cera profumate etc ), oggettistica, decori natalizi per albero e casa, presepi composizioni floreali, giocattoli, articoli da regalo e tanto altro ancora.

I bambini, oltre a pattinare, potranno trascorrere qualche ora nell’ attrezzata area giochi, uno spazio animato per dove il divertimento è la parola d’ordine. A bordo pista si potrà godere della cucina del punto ristoro particolarmente curato ed accogliente. L’Ice Park di Ladispoli sarà inaugurato il prossimo 7 dicembre.

Latina, Ice Park in Piazza del Popolo

Nella centralissima Piazza del Popolo di Latina l’Ice Park funzionerà tutti i giorni dal 7 dicembre al 6 gennaio. Anche nel capoluogo pontino la pista di ghiaccio sarà incastonata al centro di Inverno Incantato, il Villaggio di Natale più cool della regione dove fare shopping natalizio, passare serate in compagnia nell’area ristoro, assistere a spettacoli per grandi e piccoli, ascoltare musica, conoscere da vicino i campioni del pattinaggio su ghiaccio che si esibiranno durante tutto il periodo di apertura della struttura. L’Ice Park di Latina sarà inaugurato il prossimo 7 dicembre.

