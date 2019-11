Roma, arriva il convegno dell’Associazione Donne per la Sicurezza

Roma – “Il 25 novembre alle ore 18.30, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, l’Associazione Donne per la Sicurezza è lieta di invitarvi ad un pomeriggio di riflessioni e di unione, un convegno che ci porterà nei meandri della violenza, con una testimonianza reale sconvolgente”, si legge in una nota diffusa dalla presidente dell’associazione, Barbara Cerusico. L’evento si terrà nella Sala Brecht del Teatro Porta Portese, in via Portuense 102.

“La violenza alle donne – prosegue – è diventato tema e dibattito pubblico, mancano politiche in contrasto alla violenza alle donne, ricerche, progetti di sensibilizzazione e di formazione. Le ricerche compiute negli ultimi dieci anni dimostrano che la violenza contro le donne è endemica, nei paesi industrializzati come in quelli in via di sviluppo. Le vittime e i loro aggressori appartengono a tutte le classi sociali o culturali, e a tutti i ceti economici. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, almeno una donna su cinque ha subito abusi fisici o sessuali da parte di un uomo nel corso della sua vita. E il rischio maggiore sono i familiari, mariti e padri, seguiti dagli amici: vicini di casa, conoscenti stretti e colleghi di lavoro o di studio”.

Modererà il convegno la giornalista Rai Monica Raucci. A seguire il monologo “Acido” di Enza Li Gioi interpretato da Eleonora Manara per la regia di Margarita Smirnova al Teatro Portaportese. Lo spettacolo fa parte della rassegna Civilmente Oltre il pregiudizio.

Per info e prenotazioni: cell. 351 8565240; mail cerusico.donneperlasicurezza.b@gmail.com.

Prezzo del biglietto del Teatro € 13.00 a favore dei progetti dell’Associazione.

(Il Faro online)