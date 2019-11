Fiumicino – Ragazzi e ragazze, uomini e donne: sono i volontari della Protezione civile Nuovo Domani che hanno passato una notte insonne per correre la dove ce ne fosse bisogno. La conta dei danni dà il senso dell’emergenza, per un territorio – quello in generale del litorale romano – flagellato dal maltempo.

Il “ruolino” degli interventi la dice lunga: poche soste, tante energie, Ma alla fine la soddisfazione più grande, quella di essere stati ancora una volta utili alla collettività. Il tempo “non operativo” è stato impiegato per pattugliare il territorio.

Ore 23,31

Intervento in via del Fontanile di Mezza luna. Un albero caduto invade la carreggiata.

Ore 5.03

Albero pericolante su viale Danubio

Ore 5.30

Ramo pericolante, da tagliare e mettere in sicurezza, sporgente sulla carreggiata in via Portuense (circa 500 metri da Qc Terme)

Ore 5.45

Ramo caduto sulla carreggiata in via Coni Zugna (di fronte Natura Si)

Ore 7.10

Ramo con chioma pericolosa su strada, in via Bignami

Poi il rientro alla base. Un rientro che non vuol dire “fine turno”, ma solo “cambio turno”. I ragazzi della Protezione civile sono sempre attivi e rintracciabili al numero di emergenza 06 652 1700 (risponde la Sala Operativa della Protezione civile Nuovo Domani).

Tutti gli interventi sono effettuati di concerto nel le autorità di pubblica sicurezza, Polizia Municipale e Vigili del Fuoco in primis.