Atletico Terme Fiuggi, con il Campobasso un pareggio all’ultimo

Campobasso – Questo Atletico Terme Fiuggi non muore mai. La squadra di Beppe Incocciati regala una meravigliosa prova di cuore e, in casa del Campobasso, agguanta il pareggio al fotofinish.

Un 4-4 pirotecnico, in un match che si accende già al 6′ con Cogliati che insacca l’1-0. L’Atletico Terme Fiuggi si rialza immediatamente: dopo appena tre minuti si accende Macrì che se ne va sulla sinistra, si accentra e fulmina Natale con un autentico bolide. Al 22′ però il Campobasso esulta ancora con Musetti che, dopo aver fallito un calcio di rigore, centra il 2-1 ribadendo in rete la palla respinta. Prima della fine del primo tempo i padroni di casa allungano poi ulteriormente ancora grazie a Musetti.

Nella ripresa l’Atletico cambia passo e segna subito con Manfrellotti che incorna in rete (complice la deviazione di Fabriani) un cross di Tassone. Rete che riaccende le speranze fiuggine con Manfrellotti che al 10′ trasforma il rigore del pareggio. Ad una manciata di minuti dal termine Cogliati insacca il 4-3 portando i padroni di casa ad un passo dalla vittoria. All’ultimo respiro ci pensa però Forgione a salvare i suoi e a mettere in porta la palla del pareggio su cross di Buongarzoni. Finisce qui, con l’Atletico Terme Fiuggi che strappa applausi per carattere e voglia di non arrendersi mai.

Serie D

Campobasso – Atletico Terme Fiuggi 4-4

Campobasso Natale, Fabriani (38’st Dalmazzi), La Barba, Pizzutelli (30’st Zammarchi), Menna, Sbardella, Candellori, Tenkorang, Musetti (43’pt Giampaolo), Alessandro, Cogliati PANCHINA Tano, Pistillo, Agostinelli, Morgese, Njambe, La Vecchia ALLENATORE Cudini

Atletico Terme Fiuggi La Gorga, Tassone, Zaccone, Papaserio (38’st Buongarzoni), Moriconi (25’pt Locci), Scalon, Rizzitelli (1’st Filipponi), Forgione, Manfrellotti (44’st Franchini), Macrì, Basilico PANCHINA Ludovici, Nocerino, Mazzarani, Bacchi, Felea ALLENATORE Russo (sost. lo squalificato Incocciati)

Marcatori Cogliati 6’pt (CA), Macrì 9’pt (ATF), Musetti 22’pt e 31’pt (CA), Manfrellotti 3’st e 10’st rig. (ATF), Cogliati 32’st (CA), Forgione 45’st (ATF)

Arbitro Capriuolo di Bari

Assistenti Dell’Isola di Sapri e Vitali di Salerno

Note Ammoniti Fabriani, Alessandro, Moriconi, Papaserio, Macrì, Scalon, Forgione Rec. 2’pt – 5’st