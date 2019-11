Buon gioco dell’Anagni con la Vis Artena, ma non basta per vincere

Lariano – Altra sconfitta per il Città di Anagni Calcio, che esce sconfitto dalla Vis Artena sul neutro di Lariano.

Fase di studio per le due formazioni, la prima occasione è per l’Anagni che al 11’pt con Flamini recupera palla a centrocampo va da solo in contropiede ed appoggia alla corrente Russo che dal limite dell’area calcia debole in porta. Il vantaggio locale arriva poco dopo. Al 18’pt direttamente da corner Delgado trova il gol.

La reazione anagnina arriva al 25’pt. Flamini da angolo mette in mezzo per Pastore che per un soffio non trova il gol del pareggio. Il primo tempo termina cosi con il vantaggio della Vis Artena per 1-0. Il secondo tempo parte subito con il 2-0 locale. Al 1’st al solito Delgado capita un rimpallo sui suoi piedi, che solo davanti alla porta trova il raddoppio. Da qui in poi è tutta un altra Anagni. Al 15’st Flamini su punizione va vicino al gol ma il portiere è bravo nel respingere. Il gol dell’Anagni era nell’aria infatti poco dopo al 18’st Contucci riceve un pallone cacciato da dentro l’area di rigore e dai 30 metri di destro la piazza sul secondo palo per il gol della speranza. Ma non basta il buon gioco del secondo tempo all’Anagni per evitare un altra sconfitta.

Domenica al “Tintisona” di Paliano arriveranno i sardi del Budoni Calcio.

Vis Artena: Manni, Paolacci, Pagliaroli, Sabelli, Delgado, Sakaj, Montesi, Cataldi, D’angeli, Gori, Prandelli. A disposizione Basile, Sarconi, Pace, D’Alessandris, Cericola, Martorelli, Ciotoli, Tocci, Fibiano. Allenatore: Stefano Campolo

Città di Anagni: Giuliani, Tataranno, Cipriani, Pastore, Contucci, Russo, D’amicis, Colarieti, Cardinali, Flamini, Neccia. A disposizione: Bartolelli, Dolce, Capodanno, Capuano, Pappalardo, Santarelli, Ancinelli, Binaco, Savo. Allenatore Davide Mancone

Arbitro: Dello Carpini di Isernia

(Il Faro on line)